Thomas Cook : approuve les modalités de son plan de sauvetage, l'action chute

L'action Thomas Cook plonge de 15% dans les premiers échanges à la Bourse de Londres, en réaction à cette annonce.

Le plan de recapitalisation entraînera une dilution significative des intérêts des actionnaires existants, a reconnu Thomas Cook, qui estime cependant qu'il s'agit de la meilleure solution pour assurer son avenir.

Le plus ancien voyagiste au monde avait dit en juillet discuter avec Fosun Tourism, déjà actionnaire du groupe, en vue d'une injection de capital qui permettrait au chinois, propriétaire du Club Med, d'en prendre le contrôle.

Selon les modalités du plan, le montant de l'investissement de Fosun s'élèvera à 450 millions de livres pour obtenir au moins 75% des activités de voyagiste de Thomas Cook et 25% de ses activités de transport aérien.

Les banques et les créanciers de Thomas Cook injecteront 450 millions de livres supplémentaires et convertiront leurs obligations en actions, ce qui leur fournira environ 75% des activités de transport aérien et jusqu'à 25% des activités de voyagiste.

(Paul Sandle; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

