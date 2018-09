Thomas Cook : avertissement sur résultat dû à la météo

24/09/2018 | 12:53

Thomas Cook a annoncé lundi le remplacement de son directeur financier et surtout fait part d'un 'faible niveau d'activité' pendant la saison estivale.



Le tour-opérateur britannique a indiqué que Bill Scott ne démissionnerait pas avant le 30 novembre, c'est-à-dire après la présentation des résultats de l'exercice.



Il sera remplacé temporairement par Sten Daugaard, ancien directeur financier de Lego.



Dans son point d'activité, Thomas Cook a fait état ce matin d'un été 'difficile', de nombreux clients européens ayant décidé de reporter leur séjour à l'étranger en raison de la météo ensoleillée chez eux pendant les mois de juin et juillet.



Face à cette baisse d'activité, Thomas Cook explique qu'il ne table plus désormais que sur un bénéfice d'exploitation sous-jacent de quelque 280 millions de livres pour l'ensemble de l'exercice en cours.



A la Bourse de Londres, le titre dévissait de plus de 20% sur cette annonce.



