Thomas Cook : chute encore en Bourse, recapitalisation en vue

12/07/2019 | 09:40

L'action du voyagiste britannique Thomas Cook, en difficulté financière, chutait encore à la Bourse de Londres alors qu'un projet de recapitalisation est à l'étude. A cette heure, le titre perd environ 25% de sa valeur à 10 pence. Sur un an, il s'est effondré de 90%.



En effet, le groupe mène des 'discussions avancées' avec son principal actionnaire, le chinois Fosun Tourism Group, ainsi que ses banques, en vue d'une recapitalisation.



L'idée est d'injecter 750 millions de livres d'argent frais afin d'assurer la trésorerie jusqu'à l'hiver 2019/2020. Thomas Cook serait réorganisé : Fosun prendrait le contrôle de la division Tour Operator et détiendrait une minorité de des parts de la compagnie aérienne. Une partie de la dette bancaire serait convertie en capital, selon des négociations en cours. Les actionnaires actuels seraient en conséquence 'significativement dilués'.









