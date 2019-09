Thomas Cook : chute encore, recapitalisation plus lourde ?

20/09/2019 | 09:41

A Londres, l'action du voyagiste en difficulté financière Thomas Cook Group chutait encore de plus de 20%, à 3,4 pence.



Commentant des informations de presse, le groupe confirme qu'il continue à discuter de sa recapitalisation avec son principal actionnaire, le chinois Fosun Tourism Group, et ses banques créancières.



Thomas Cook ajoute que ces échanges portent non seulement sur l'injection de 900 millions de livres précédemment évoquée, mais aussi sur une 'facilité saisonnière' supplémentaire de 200 millions de sterlings.





