Thomas Cook (-14,55% à 6,05 pence) chute lourdement sur la place de Londres. Le voyagiste britannique a accepté les principales modalités du plan de sauvetage du chinois Fosun, des banques et d’une majorité de ses créanciers. Cette recapitalisation se révèle significativement dilutive pour les actionnaires existants. Dans le détail, Fosun investira 450 millions de livres pour obtenir au moins 75% des activités de voyagiste et 25% de ses activités de transport aérien.De leur côté, les banques et les créanciers de Thomas Cook injecteront également 450 millions de livres et convertiront leurs obligations en actions. In fine, ils détiendront près de 75% des activités de transport aérien et jusqu'à 25% des activités de voyagiste.Le plan devrait être mis en place en octobre prochain.