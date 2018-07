Thomas Cook : envisage de scinder sa compagnie aérienne

Données financières (GBP) CA 2018 9 384 M EBIT 2018 336 M Résultat net 2018 64,3 M Trésorerie 2018 198 M Rendement 2018 1,04% PER 2018 22,04 PER 2019 11,73 VE / CA 2018 0,12x VE / CA 2019 0,12x Capitalisation 1 362 M Graphique THOMAS COOK GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THOMAS COOK GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 1,40 GBP Ecart / Objectif Moyen 55% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Peter Fankhauser Group CEO & COO, Director François Louis Meysman Non-Executive Chairman Bill Scott Chief Financial Officer & Executive Director Dawn Elizabeth Airey Senior Independent Non-Executive Director Martine Germaine Verluyten Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) THOMAS COOK GROUP -26.48% 1 783 TUI 5.85% 12 416 MERLIN ENTERTAINMENTS 10.80% 5 394 CINEWORLD GROUP PLC 1.81% 4 858 ILG INC 20.29% 4 318 MAKEMYTRIP LIMITED 11.56% 3 462