Thomas Cook : gagne 9%, possible rachat par Fosun

10/06/2019 | 11:56

Le titre s'envole de près de 9% à la Bourse de Londres après la confirmation par la direction de discussions avec par Fosun International Limited (Fosun), principal actionnaire du groupe.



Thomas Cook confirme être en discussion avec Fosun après la réception d'une approche préliminaire.



' Il ne peut y avoir aucune certitude que cette approche aboutira à une offre formelle. Cependant, le Conseil examinera toute offre potentielle avec les autres options stratégiques dont il dispose, dans le but de maximiser la valeur pour toutes ses parties prenantes '.



La compagnie portugaise Hi Fly aurait fait également une offre la semaine dernière pour le rachat des activités aériennes de Thomas Cook a indiqué un article de Mail.



Deux autres groupes, Virgin Atlantic et Deutsche Lufthansa ont également montré un intérêt pour le rachat de l'activité de Thomas Cook.



Rappelons également que le voyagiste britannique a reçu une offre de la société de capital-investissement Triton Partners pour ses activités en Europe du Nord, y compris ses activités de voyagiste et de transport aérien en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark.



