Thomas Cook : la compagnie Hi Fly aurait fait une offre

03/06/2019 | 14:47

La compagnie portugaise Hi Fly aurait fait une offre pour le rachat des activités aériennes de Thomas Cook indique Aurel BGC suite à un article de Mail.



Deux autres groupes, Virgin Atlantic et Deutsche Lufthansa ont également montré un intérêt pour le rachat de l'activité de Thomas Cook.



Rappelons également que le voyagiste britannique a reçu une offre de la société de capital-investissement Triton Partners pour ses activités en Europe du Nord, y compris ses activités de voyagiste et de transport aérien en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark.



Le groupe a déclaré qu'il évaluait actuellement cette offre, parallèlement à la révision stratégique en cours de sa division aérienne, annoncée en février, a déclaré la direction, précisant que le groupe avait reçu 'plusieurs offres'.



Thomas Cook est également en pourparlers avec ses principaux investisseurs concernant un projet de transformation dans le but de se concentrer sur ses activités de vente en ligne après la cession de sa compagnie aérienne.



