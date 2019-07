Thomas Cook : perd -6%, un analyste fait un point

15/07/2019 | 16:17

Le titre chute de -6% à la Bourse de Londres. Le groupe a annoncé être en discussions avancées avec Fosun et ses principales banques. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à 'Alléger', avec un objectif de cours abaissé à 5 p (contre 18 p), étant donné le manque de visibilité sur la stratégie à venir dans un contexte très challenging.



' La recapitalisation annoncée (si validée par les actionnaires) permettra au groupe d'éviter la faillite mais ne résout pas les problèmes liés à un business model fragile (forte focalisation sur l'activité tour opérateur ' indique Oddo.



' Ça sera donc une injection de 750 M£ d'argent frais, qui comprendra une augmentation de capital (à l'adresse de Fosun mais tout actionnaire actuel pourra y participer) et de nouvelles lignes de crédit ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo rapporte également que le management a annoncé la conversion d'une part significative de la dette bancaire et obligatoire en fonds propres (d'où une dilution supplémentaire).



Les analystes soulignent aussi que la cession du pôle aérien, n'est plus à l'ordre du jour, en attendant la recapitalisation et que la ligne de crédit RCF de 300 M£ est tout naturellement suspendue.



