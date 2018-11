Thomas Cook : plonge après ses chiffres préliminaires

27/11/2018 | 10:42

Thomas Cook plonge de 25% à Londres, sanctionné pour un avertissement sur résultats et une suspension de dividendes annoncés à l'occasion de la présentation de chiffres préliminaires pour son exercice 2017-18 clos fin septembre.



Le voyagiste britannique a vu son profit opérationnel sous-jacent annuel s'établir à 250 millions de livres sterling, en baisse de 19% sur une base comparable, malgré des revenus de près de 9,6 milliards, en croissance de 6% sur une base comparable.



Pour l'exercice 2018-19, Thomas Cook s'attend toutefois à réaliser une progression de son profit opérationnel sous-jacent, se fixant parmi ses priorités la performance de son activité de tour-opérateur au Royaume Uni et un accent mis sur la discipline de coûts.



