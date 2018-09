Thomas Cook plonge de 23% à Londres après un avertissement sur résultat

Londres (awp/afp) - Le voyagiste britannique Thomas Cook s'effondrait de plus de 20% lundi matin à la Bourse de Londres, après avoir prévenu que ses résultats annuels seraient plus bas que prévu à cause de la récente vague de chaleur en Europe.

Le titre du groupe, coté sur l'indice élargi FTSE-250, perdait exactement 23,38% à 59,65 pence une heure après l'ouverture, c'est à dire qu'un quart de la valeur boursière du groupe partait en fumée.

Thomas Cook explique dans un communiqué que l'été très chaud en Europe a poussé les touristes potentiels à rester chez eux plutôt que de voyager vers les habituelles destinations ensoleillées.

"L'été 2018 a vu le retour de destinations populaires comme la Turquie et la Tunisie. Mais il a été marqué par une longue période de chaleur à travers l'Europe", explique Peter Fankhauser, directeur général du groupe.

"Cela signifie que de nombreux clients ont passé juin et juillet à la maison pour profiter de l'ensoleillement et ont repoussé les réservations de vacances à l'étranger", souligne-t-il.

Les résultats financiers du groupe ont fait les frais de cette baisse d'activité, ce qui le conduit à prévoir un bénéfice opérationnel hors élément exceptionnel d'environ 280 millions de livres pour l'exercice 2017-2018 achevé fin septembre, ce qui a été une douche froide pour les investisseurs.

Le groupe avait déjà dévoilé des prévisions prudentes lors de la publication fin juillet des résultats pour le troisième trimestre, évoquant alors un bénéfice opérationnel hors élément exceptionnel dans le bas des attentes du marché.

Neil Wilson, analyste chez Markets.com juge toutefois qu'il s'agit "peut-être d'une surréaction" de la part des investisseurs.

"Nous avons vraiment besoin de voir à quoi ressemblera l'hiver 2019 pour se faire une idée précise de la situation du groupe. La poursuite du redressement en Egypte et en Turquie devrait aider, même si le marché espagnol reste difficile", car très concurrentiel, selon lui.

Thomas Cook a ajouté que la chaleur de cet été commençait aussi à avoir un impact négatif sur les réservations pour cet hiver. Le groupe dévoilera ses prévisions pour l'exercice 2018-2019 en novembre prochain, en même temps que ses résultats annuels.

afp/jh