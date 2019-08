Thomas Cook : recapitalisation par Fosun et les créanciers

28/08/2019 | 09:33

Thomas Cook, le voyagiste britannique en grande difficulté financière, annonce ce matin que le groupe chinois Fosun va investir 450 millions de livres sterling dans le groupe pour prendre 'au moins' 75% du capital de la branche Tour Operator, et 25% de la compagnie aérienne.



Parallèlement, les banques et les grands créanciers injecteront un montant identique et convertiront leurs titres de dette en titres en capital. De ce fait, ils détiendront jusqu'à 25% de la branche Tour Operator, et environ 75% de la compagnie aérienne.



Tout cela devrait se concrétiser début octobre. Mécaniquement, les actionnaires actuels seront 'significativement' dilués.



Thomas Cook entend maintenir la cotation de son action à la Bourse de Londres, sans pouvoir le garantir à ce stade.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.