Thomas Cook vers une recapitalisation, Fosun deviendrait majoritaire

Londres (awp/afp) - Le voyagiste britannique Thomas Cook a annoncé vendredi être "en discussions avancées" de recapitalisation avec ses banques et son principal actionnaire, le chinois Fosun, qui pourrait prendre la majorité de son activité principale de tour-opérateur.

Le vénérable voyagiste, en graves difficultés financières, a expliqué dans un communiqué que ces discussions visaient à lui octroyer un versement de 750 millions de livres (835 millions d'euros) de liquidités pour passer l'hiver et disposer d'argent frais pour investir.

Ce plan prévoit que Fosun prendrait en échange "une large majorité de contrôle" dans l'activité centrale de tour-opérateur de Thomas Cook et "une part minoritaire significative" dans sa compagnie aérienne.

Fosun est déjà le premier actionnaire de Thomas Cook avec 17% du capital, mais cette opération lui fournirait tout simplement les commandes des activités de tour-opérateur de l'enseigne. Le groupe chinois se renforcerait donc dans le secteur du voyage européen, où il possède déjà le Club Med.

Les règles européennes empêchent en revanche à un actionnaire non-européen de détenir majoritairement une compagnie aérienne, ce qui pourrait expliquer pourquoi Fosun resterait actionnaire minoritaire de cette activité là de Thomas Cook.

Si les discussions vont à leur terme, le groupe né il y a 178 ans serait en effet "recapitalisé" et "séparé", c'est-à-dire que ses deux activités de tour-opérateur et de compagnie aérienne ne seraient plus dans la même structure.

Au début du mois de février, Thomas Cook avait annoncé "une réévaluation stratégique" de sa compagnie aérienne, qu'il envisageait de vendre en partie ou complètement afin de financer sa montée en gamme dans l'hôtellerie.

Rude concurrence

Forte de 103 avions, sa compagnie aérienne a transporté 20 millions de passagers en 2018. Elle opère depuis l'Allemagne (sous la marque Condor), le Royaume-Uni et les pays scandinaves (marque Thomas Cook Airlines) vers 120 destinations touristiques.

Depuis l'ouverture de cette réflexion en février toutefois, "le marché du voyage en Europe est devenu plus difficile", a expliqué le groupe vendredi. "Ceci a dégradé la position financière du groupe et sa capacité à céder sa compagnie aérienne ou son tour-opérateur, en entier ou en partie, à une valeur satisfaisante pour le groupe et ses actionnaires".

La valeur de l'action Thomas Cook a été divisée par près de dix depuis mai 2018 et, humiliation, son titre a été éjecté de l'indice FTSE-250 des valeurs moyennes de la Bourse de Londres à la fin 2018.

Mauvais coup supplémentaire, en mai dernier le groupe a dévoilé une spectaculaire perte nette de près de 1,5 milliard de livres pour le premier semestre de son exercice comptable 2019-2020 (achevé fin mars).

Depuis, la tendance ne s'est pas beaucoup améliorée, Thomas Cook évoquant vendredi "un environnement incertain" notamment au Royaume-Uni où le Brexit tarde à se dessiner, incitant parfois les consommateurs à la prudence. Le voyagiste, spécialiste des vacances clés en main, explique aussi subir de plein fouet la concurrence des voyagistes en ligne.

Si le projet annoncé vendredi se concrétise, "les actionnaires actuels verront leur part réduite de façon importante dans le cadre de la recapitalisation", a averti Thomas Cook, qui a précisé que les porteurs de titres pourraient toutefois s'associer au projet s'ils le souhaitent en apportant des fonds aux côtés de Fosun.

Les banques créditrices de Thomas Cook verraient pour leur part une partie importante de leurs créances converties en actions. Le voyagiste a souligné que ses principaux prêteurs étaient "d'accord" avec cette recapitalisation.

