Thomas Cook : voudrait se recentrer sur l'activité en ligne

27/05/2019 | 12:59

Thomas Cook serait en négociation avec ses principaux investisseurs pour discuter d'un projet de transformation du groupe selon The Telegraph. L'agence de voyage souhaiterait se concentrer sur ses activités de vente en ligne après la cession de sa compagnie aérienne indique le média britannique.



L'agence de voyages en difficulté, qui a mis sa compagnie aérienne en vente dans le but de rétablir ses comptes, a tenu une série de réunions avec les principaux actionnaires institutionnels la semaine dernière précise The Telegraph. De nombreux investisseurs auraient été séduit par les projets de Thomas Cook.



Dans la perspective de la vente de la compagnie aérienne au plus tard cette année, l'agent de voyages se concentrera sur son site Web, en particulier sur un portail en ligne qui permet aux clients de choisir leurs vacances. Ce portail permettra de faire un choix parmi plusieurs compagnies aériennes et des hôtels ainsi que des excursions indique le média britannique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.