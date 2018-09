Thomas Cook : UBS relève sa recommandation

27/09/2018 | 14:21

UBS a relevé sa recommandation sur le titre Thomas Cook de 'vente' à 'neutre', après l'annonce par le voyagiste britannique du 'faible niveau d'activité' pendant la saison estivale et d'un profit warning sur les résultats annuels.



'Bien que l'incertitude demeure, nous pensons que l'évaluation actuelle reflète mieux les perspectives du groupe', a indiqué le bureau d'analyses.



Les actions ont chuté de près de 25% cette semaine, ce qui signifie qu'elles ont perdu plus de 50% de leur valeur depuis le début de l'année 2018.



UBS a déclaré avoir réduit son objectif sur le titre de 85 pence à 60 pence et a réduit ses estimations de bénéfices pour 2019 et 2020 de 15 à 25%.



