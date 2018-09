Thomas Cook : après le profit warning, Oddo réduit sa cible

25/09/2018 | 10:41

Oddo BHF annonce ce mardi réduire son objectif de cours sur le titre Thomas Cook : la cible de l'analyste passe ainsi de 155 pence à 115 pence, sur fond de profit warning sur les résultats annuels.



'Au titre de son T4, à fin septembre, Thomas Cook a publié hier un trading update faisant ressortir des commentaires largement négatifs sur la saison estivale. Le management incrimine une météo particulièrement défavorable en Europe qui a limité la demande sur sa division tour opérateur. Il parle également des difficultés du marché espagnol qui subit une inflation significative des coûts. Tous ces éléments ne sont pas nouveaux, puisqu'on en parle depuis déjà plusieurs mois, et ne constituent donc pas une surprise majeure. En revanche, le wording est beaucoup plus sévère que lors de la publication du T3 en août, ce qui nous interpelle sur la politique de communication au sein du groupe', retient Oddo BHF.



Le broker révise ainsi notamment à la baisse son estimation d'EBITDA ajusté groupe 2018, qui passe de 339 M£ à 284 M£.



'Nous maintenons notre recommandation Achat ; pensant que, malgré le contexte difficile sur le court/moyen terme, le business model reste solide et la restructuration en cours est pertinente et permettra de reconfigurer le business model du groupe', précise Oddo.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.