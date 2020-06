Easyjet creuse sa perte au 1er semestre à cause du coronavirus et du pétrole 0 24/06/2020 | 20:16 Envoyer par e-mail :

Londres (awp/afp) - La compagnie aérienne britannique Easyjet a creusé sa perte au premier semestre, accusant l'impact du coronavirus qui a mis un coup de frein brusque au trafic aérien, et en raison de pertes sur des contrats de couverture pétrolière. Le bénéfice net est ressorti à 324 millions de livres à fin mars contre 218 millions un an plus tôt, y compris une charge exceptionnelle de 160 millions de livres due à des pertes sur des contrats de couverture pétrolière, à la suite du soudain effondrement des cours pétroliers en mars. Le chiffre d'affaires a, quant à lui, progressé de 1,6% à 2,38 milliards de livres pendant la période sous revue, le groupe aérien soulignant avoir bénéficié notamment de la faillite de Thomas Cook. Avant la pandémie, Easyjet avait dit compter sur une réduction de sa perte au premier semestre, qui ne prend en compte qu'une semaine de confinement, celui-ci ayant démarré le 23 mars au Royaume-Uni. L'impact de la pandémie sera donc beaucoup plus marqué pendant la seconde partie de l'exercice décalé. Le groupe indique que le nombre de ses passagers entre octobre et mars avait déjà reculé de 7,4% à cause de la pandémie, et sa capacité de transport avait elle aussi reculé de 7,66% en raison "d'un nombre très important d'annulations de vols en mars en lien avec le Covid-19". Le secteur aérien est l'un des plus durement touchés par l'impact de la pandémie, les compagnies ayant dû immobiliser la quasi-totalité de leur flotte pendant le confinement. Les nouveaux cas de coronavirus dans le monde, qui font craindre une deuxième vague de contaminations, pourraient encore retarder le retour à la normale du trafic. Easyjet se dit toutefois "bien positionné pour la reprise après le Covid-19". Elle s'attend à ce que sa capacité progresse "tout au long de la saison estivale", cruciale pour cette compagnie "low cost", et qu'elle atteigne au quatrième trimestre 30% de son niveau d'avant la pandémie. afp/rp