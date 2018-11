Bénéfice en repli pour Thomson Reuters au 3e trimestre

New York (awp/afp) - Thomson Reuters a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net en repli de 16% à 291 millions de dollars, affecté par les coûts de restructuration engagés par le groupe américano-canadien d'informations financières.

Le bénéfice ajusté par action atteint 11 cents, ce qui est supérieur aux attentes des analystes, selon plusieurs consensus.

Ce trimestre était le dernier avant la finalisation, le 1er octobre, de la cession de la division "Financial and Risk" (F&R), qui comprend les terminaux financiers et les données de marché qui les alimentent.

Ces activités ont été vendues à la société d'investissement Blackstone pour 17 milliards de dollars.

Si le bénéfice dégagé par les activités en cours de cession est en forte hausse sur les trois mois de juillet à septembre (+70% à 349 millions de dollars), le groupe dans son nouveau périmètre a enregistré une perte nette de 58 millions de dollars, contre un bénéfice net de 143 millions de dollars un an plus tôt.

Le résultat opérationnel est ressorti à 162 millions de dollars, en baisse de 44%, du fait d'"investissements" réalisés "pour repositionner Thomson Reuters dans la perspective de la cession de l'activité F&R".

Le groupe a également pâti d'amortissements plus conséquents ainsi que d'une charge fiscale sensiblement plus élevée qu'au troisième trimestre 2017, selon un communiqué publié mardi.

Le chiffre d'affaires du groupe, selon son futur périmètre et en excluant l'activité "Financial and Risk", est en légère hausse de 2% à 1,29 milliard de dollars.

Le nouveau Thomson Reuters sera nettement plus orienté vers le conseil juridique et fiscal ainsi que l'information.

Au troisième trimestre, l'activité "Reuters News", agence de presse mondiale, a vu son chiffre d'affaires reculer de 4% à 71 millions de dollars.

Dans le cadre de la transaction avec Blackstone, il est prévu que le fonds verse, chaque année et durant 30 ans, 325 millions de dollars à Reuters News, qui lui fournira en échange ses informations.

Cet accord entrera en vigueur à compter du quatrième trimestre 2018.

Thomson Reuters a confirmé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et légèrement relevé sa projection d'excédent brut d'exploitation ajusté ou EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements, impôts et charges financières), désormais attendu à 1,3 milliard de dollars sur 2018, contre une fourchette de 1,2 à 1,3 milliard jusqu'ici.

afp/rp