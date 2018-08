Thomson Reuters renoue avec les bénéfices au 2e trimestre, prévisions confirmées

New York (awp/afp) - Le groupe américano-canadien d'informations financières Thomson Reuters a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre et confirmé les prévisions annuelles annoncées début mai.

Les 657 millions de dollars de bénéfice net sur la période représentent plus du triple de ce qui avait été dégagé à la même époque de 2017 (206 millions).

Ils constituent également un revirement après la perte nette de 311 millions de dollars constatée au premier trimestre 2018.

Mais il s'agit d'un tableau en trompe-l'oeil car l'essentiel de ce bénéfice (515 millions de dollars) provient d'activités en cours de cession.

Le groupe a en effet annoncé fin janvier avoir vendu sa division "Financial and Risk", qui comprend les terminaux financiers et les données de marché qui les alimentent, à la société d'investissement Blackstone pour 17 milliards de dollars.

Sur les trois mois d'avril à juin, l'activité en cours de cession a représenté un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires (54%) de la société.

La cession devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2018, a annoncé mercredi Thomson Reuters.

Concernant les activités qui constitueront le nouveau périmètre du groupe après la transaction, le bénéfice net est ressorti à 142 millions de dollars, triplé par rapport à la même période de 2017 (47).

Mais Thomson Reuters a indiqué que l'excédent brut d'exploitation ajusté ou EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements, impôts et charges financières) était en baisse de 8% à 348 millions de dollars.

Ce repli est la conséquence d'investissements et de coûts exceptionnels liés au repositionnement du groupe dans l'optique de la cession d'une partie importante de ses activités.

La seule activité information Reuters News, celle de l'agence de presse Reuters, a enregistré un chiffre d'affaires de 72 millions de dollars.

Dans le cadre de la transaction avec Blackstone, il est prévu que le fonds verse, chaque année et durant 30 ans, 325 millions de dollars à Reuters News qui lui fournira en échange ses informations.

Ce revenu ne sera toutefois comptabilisé qu'une fois l'opération finalisée.

La transaction prévoit également que Thomson Reuters conserve une participation de 45% dans la nouvelle société créée par Blackstone.

Le groupe a confirmé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'année.

Il s'attend notamment, pour les activités qui resteront dans le futur périmètre du groupe, à un bénéfice EBITDA de 1,2 à 1,3 milliard de dollars et à une progression de son chiffre d'affaires inférieure à 5%.

afp/al