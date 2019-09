Deux nouveaux membres à la direction de la BC de Thurgovie

Zurich (awp) - Hanspeter Hutter et Marcel Stauch entrent à la direction de la Banque cantonale de Thurgovie (TKB). Le premier sera membre à partir de janvier 2020 et le second dès début avril prochain. L'établissement a par ailleurs confirmé ses objectifs stratégiques 2020-2022, selon un communiqué publié lundi.

Hanspeter Hutter, chef de la division "Finance et risque" depuis 2011, devient membre de la direction générale de la TKB. Auparavant, il avait travaillé pendant 25 ans pour UBS.

Marcel Stauch succède à Rolf Brunner, qui dirigera l'unité Innovation, et prend la direction de la division Services sis à Weinfelden. Il est depuis 2013 membre de direction de la Banque cantonale de Glaris (GLKB). En 2009, il avait pris la tête du développement de crédit.

"Il a apporté une contribution substantielle au développement à succès de la banque et a eu un rôle pionnier dans le domaine de la numérisation", a souligné la GLKB dans un communiqué distinct.

La BC de Thurgovie a confirmé ses objectifs stratégiques 2020-2022. Elle poursuivra "ses facteurs clés de succès, comme son modèle d'affaires durable, sa zone de marché et sa proximité avec ses clients", selon le document. Les possibilités offertes par le numérique doivent être exploitées dans le développement de l'offre et de sa commercialisation.

"La TKB entend se positionner encore plus fortement en tant que banque de conseil et de distribution et compte développer les points de contact numériques en plus des points physiques." Son profil d'investissement et de prévoyance doit être renforcé. La banque se dit aussi ouverte à des coopérations.

