Résultats semestriels quasiment stables pour la BC de Thurgovie

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Thurgovie est parvenue à maintenir ses résultats presque stables en rythme annuel au cours des six premiers mois de 2020. Même si les effets de la crise se sont fait sentir, l'activité hypothécaire et la récolte d'argent frais ont connu une évolution favorable, signale l'établissement de Suisse orientale mardi dans son compte-rendu intermédiaire.

Le produit d'exploitation s'est légèrement érodé (-1,4%) à 164,4 millions de francs suisses. Dans le détail, les opérations sur intérêts, principale source de revenus de la banque, ont généré un résultat net de 118,6 millions (-1,9%). Les commissions et services ont rapporté 30,2 millions (+5,2%) et les activités de négoce et d'option de juste valeur un peu plus de 12,4 millions (-5,3%).

Les charges d'exploitation ont gonflé de 2,4% à 82,1 millions de francs suisses, en raison de l'augmentation de 4,2% des frais de personnel à 53,4 millions. Le résultat opérationnel accuse ainsi un recul de 5,1% à 76,1 millions et le bénéfice semestriel de 2,4% à 70,5 millions.

Au bilan, les crédits à la clientèle ont augmenté de 4,1% par rapport au bouclement 2019 à 21,89 milliards de francs suisses, dont 20,12 milliards (+2,4%) de prêts hypothécaires. Les créances envers la clientèle ont bondi de près d'un tiers (+29,7%) à 1,8 milliard, dont près de 200 millions de crédits Covid, précise la TKB. La somme du bilan a enflé de près de 8,0% à 27,7 milliards.

La masse sous gestion a franchi la barre des 20 milliards de francs suisses (+0,6%) à la faveur de l'afflux de 611 millions d'argent nouveau, contre 589 millions récoltés au premier semestre 2019.

Au vu des effets incertains de la crise sur l'activité économique, la direction préfère se montrer prudente à l'heure de brosser des perspectives, et anticipe pour l'ensemble de l'exercice un résultat inférieur à celui de 2019, sans plus de précision.

