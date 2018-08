ThyssenKrupp : en recul sur un avertissement sur résultats

01/08/2018 | 14:41

ThyssenKrupp recule de 1,4% à Francfort, au lendemain du lancement par le conglomérat d'un avertissement sur résultats pour son exercice 2017-18, après une revue complète de son portefeuille de projets dans ses activités de solutions industrielles.



Le groupe allemand table désormais sur un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 1,8 milliard d'euros, contre une fourchette cible précédente qui allait de 1,8 à deux milliards, et sur un free cash-flow avant croissance externe (M&A) négatif, et non plus positif.



Dans les seules solutions industrielle, il prévoit un profit opérationnel ajusté négatif d'environ 220 millions d'euros sur son troisième trimestre 2017-18, essentiellement à cause de coûts plus élevés sur des projets en Turquie, en Arabie Saoudite et en Australie.



