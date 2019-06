ThyssenKrupp : l'UE interdit le projet avec Tata Steel

11/06/2019 | 17:37

La Commission européenne a interdit la création d'une entreprise commune par Tata Steel et ThyssenKrupp.



' Cette concentration aurait entraîné une réduction de la concurrence et une hausse des prix pour différents types d'acier. Les parties n'ont pas proposé de mesures correctives adéquates pour répondre à ces préoccupations ' indique la Commission.



La Commission indique que la décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie sur le projet de création d'une entreprise commune, qui aurait combiné les activités relatives à l'acier plat au carbone et à l'acier magnétique de ThyssenKrupp et de Tata Steel dans l'Espace économique européen (EEE).



Elle précise également que ces deux entreprises sont de grands producteurs d'acier à revêtement métallique et laminé destiné à des applications d'emballage, ainsi que d'acier plat au carbone galvanisé destiné à l'industrie automobile.



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' En l'absence de mesures correctives répondant aux graves problèmes de concurrence que nous avions recensés, la concentration entre Tata Steel et ThyssenKrupp se serait traduite par une hausse des prix. Aussi avons-nous interdit cette concentration afin d'éviter un préjudice grave pour les clients industriels et les consommateurs européens.'



