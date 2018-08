ThyssenKrupp : le T3 affecté par Industrial Solutions

09/08/2018 | 10:08

Au 3e trimestre de son exercice décalé 2017/2018, et en données comparables ajustées, la croissance des prises de commandes et des ventes de ThyssenKrupp atteint respectivement 10% et 9%. Soit un CA trimestriel de 11,1 milliards d'euros, en hausse publiée de 7%.



Cependant, le résultat d'exploitation ajusté chute de 46% au T3 à 332 millions, en raison principalement d'environ 200 millions de charges de restructurations et de redressement liées à Industrial Solutions, division en difficulté, comme annoncé le mois dernier.



ThyssenKrupp a cependant confirmé ses prévisions annuelles (2017/2018), ce qui comprend un résultat d'exploitation ajusté de l'ordre de 1,8 milliard d'euros (avant l'annonce sur Industrial Solutions, fin juillet, la fourchette de prévision allait de 1,8 à 2 milliards), et un bénéfice net 'significativement amélioré'.



'Le conglomérat est actuellement dans une impasse stratégique, ne sachant pas trop s'il doit préserver sa forme actuelle ou choisir la voie d'un démantèlement', commente un analyste parisien ce matin, après que la haute direction du groupe ait 'sauté' ces derniers mois sur des désaccords majeurs.





