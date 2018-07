Thyssenkrupp : nouveau siège pour la division Elevator

30/07/2018 | 12:05

Thyssenkrupp Elevator annonce la construction d'un nouveau siège pour l'Amérique du Nord, qui comprendra une tour d'essai d'ascenseur de 128 mètres de haut.



Il s'agira, selon l'entreprise, de la plus haute du genre aux États-Unis, et de l'une des plus hautes dans le monde.



Avec à terme plus de 900 employés à temps plein, le complexe sera situé près du stade de baseball des Atlanta Braves. Il servira de laboratoire pour des essais de nouvelles technologies, comme celle des ascenseurs sans câble.



Cette nouvelle installation devrait être terminée en 2022.





