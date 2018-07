ThyssenKrupp : 27% de potentiel, selon Credit suisse

27/07/2018 | 11:18

Credit suisse maintient son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action ThyssenKrupp, tout en relevant sa cible de 28 à 30 euros. Ce qui augure d'un potentiel de progression de plus de 27% par rapport aux cours actuels.



En vue des comptes du 3e trimestre 2017/2018 que le groupe industriel et sidérurgique allemand publiera le 9 août prochain, Credit suisse un résultat d'exploitation de 512 millions, soit moins que les attentes du consensus (554 millions). En effet, la situation difficile de la division Industrial Solutions devrait continuer de peser, en dépit du redressement d'Acier Europe. Et le cash flow s'annonce également 'faible'.



'Beaucoup des facteurs négatifs qui pèsent sur ThyssenKrupp en tant que dossier d'investissement sont toujours en place', reconnaît la note. Les récents départs en cascade de dirigeants ont suscité des interrogations sur une éventuelle scission du groupe, hypothèse que Credit suisse juge 'très improbable'.



Cela étant, la nomination d'un nouveau directeur général de plein exercice pourrait accélérer la donne, par exemple en ce qui concerne l'éventuelle cession de la branche Materials Services et la mise en Bourse de la coentreprise sidérurgique. Voire, suppute Credit suisse, celle de la division Ascenseurs.



Qui pourrait devenir DG ? Selon les analystes, l'ancien directeur financier, Stefan Kirsten, ferait un bon candidat. A suivre.









