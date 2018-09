ThyssenKrupp : une scission 'positive', selon UBS

28/09/2018 | 11:09

UBS confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe industriel allemand ThyssenKrupp, qui a annoncé hier une scission, ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 30 euros.



ThyssenKrupp a dévoilé son intention de se scinder en deux entités cotées (thyssenkrupp Materials, et thyssenkrupp Industrials) 'afin d'améliorer son efficacité et de débloquer de la valeur', une intention jugée 'positive' par UBS, qui s'étonne cependant que cette annonce intervienne avant le remplacement du patron du groupe.



Selon UBS, cette nouvelle organisation devrait permettre au marché de mieux valoriser les différents actifs en utilisant la méthode de la somme des parties. De plus, le management des deux sociétés devrait gagner en lisibilité.



Même si UBS reconnaît que nombre de questions demeurent en suspens, par exemple : l'action ThyssenKrupp va-t-elle quitter l'indice DAX 30 ? Quel sera le coût de l'opération ? Comment les instances dirigeantes seront-elles organisées ? Quelles seront les relations capitalistiques des deux entités ? Etc.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.