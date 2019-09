Plastic Omnium remanie sa direction

Paris (awp/afp) - L'équipementier Plastic Omnium a annoncé mardi un remaniement de son équipe de direction, son PDG Laurent Burelle, 69 ans, laissant sa casquette de directeur général à Laurent Favre, qui a effectué sa carrière dans l'automobile en Allemagne.

A compter du 1er janvier, Laurent Burelle, qui était président-directeur général depuis mai 2001, continuera d'assurer la présidence du groupe, mais laissera la fonction de directeur général à Laurent Favre, âgé de 48 ans. Ce dernier siègera également au conseil d'administration.

Diplômé de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA), Laurent Favre a travaillé chez des équipementiers automobiles comme ThyssenKrupp (systèmes de direction), ZF (transmissions et colonnes de direction) et Benteler (pièces de structure), dont il a été directeur général de la division automobile.

"Sa parfaite connaissance de l'industrie automobile et son expérience opérationnelle dans des sociétés familiales du +Mittelstand+ (réseau de petites et moyennes entreprises allemandes très exportatrices, NDLR) seront des atouts importants dans le développement futur du groupe Plastic Omnium", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Le conseil d'administration de Plastic Omnium a également nommé Félicie Burelle, 40 ans -fille de Laurent Burelle- au poste de directrice générale déléguée.

Le codirecteur général Jean-Michel Szczerba quitte par ailleurs ses fonctions et devient conseiller du président.

"Je suis confiant dans la capacité de la nouvelle équipe dirigeante à poursuivre la transformation de la Compagnie Plastic Omnium, avec le soutien réaffirmé de Burelle SA, holding animatrice et de contrôle de la Compagnie Plastic Omnium et dont j'assume la présidence et la direction générale", a affirmé Laurent Burelle, cité dans le communiqué.

afp/rp