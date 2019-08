ThyssenKrupp : dans le vert malgré une perte à neuf mois

08/08/2019 | 10:05

ThyssenKrupp avance de 2,5% à Francfort, malgré la publication d'une perte nette part du groupe de 207 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2018-19, soit 33 centimes d'euro par action à comparer à un BPA de 30 centimes un an auparavant.



Le profit opérationnel ajusté du conglomérat industriel a chuté de 46% à 683 millions, soit une marge en retrait de deux points à 2,2% pour des revenus nets en hausse de 1% à près de 31,2 milliards, reflétant un contexte économique mondial plus difficile.



L'Allemand confirme s'attendre désormais, pour l'ensemble de l'exercice en cours, à un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 0,8 milliard d'euros, et non plus entre 1,1 et 1,2 milliard, et confirme anticiper un résultat net négatif.



