Dans un communiqué, le groupe précise jeudi qu'il détiendra 40% de cette coentreprise, qui produira en Chine, et Tianneng le solde.

"La coentreprise sera axée sur le développement, la fabrication et la vente de cellules, de modules et de packs lithium-ion pour la Chine et les marchés internationaux. Les vélos et véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie (ESS) seront les principaux marchés ciblés", souligne Saft.

(Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 2.59% 7.52 16.23% TOTAL -1.46% 49.27 8.27%