TIE Kinetix Dévoile un Programme en Partenariat avec Google: “Digital Marketing Transformation Program for the Channel”

TIE Kinetix, leader en solutions Partner Automation, annonce aujourd'hui le lancement d'un programme exclusif de transformation digitale du marketing pour les entreprises qui utilisent un réseau de vente indirecte afin d'aider leurs partenaires du channel à adopter le marketing digital. Ce programme est développé et offert en partenariat avec Google.

Le programme, 'Digital Marketing Transformation for the Channel', sera uniquement disponible aux entreprises qui revendent via un channel (réseau indirect) et qui ont la capacité et l'envie d'agir rapidement sur leur stratégie de channel marketing. Les participants bénéficieront d'une exclusivité dans leurs secteurs d'activités respectifs, d'un budget média de départ gratuit, et d'un accès sans précédent à des experts de l'industrie du marketing digital et technologies uniques de channel marketing.

Le programme de transformation du marketing digital pour le channel a été développé spécifiquement pour des entreprises qui utilisent un réseau indirect pour vendre et distribuer leurs produits.

Pendant le programme, les participants auront accès à des données et études internes de Google qui ne sont généralement pas ouvertes au public. Ils recevront aussi des informations et benchmarks venant des autres participants (anonymement) et des conseils venant d'experts de l'industrie afin de prendre les meilleures décisions possibles tout au long du programme et d'optimiser le processus de transformation digitale.

'Nous sommes extrêmement enthousiastes de présenter ce nouveau programme de transformation du digital marketing pour le channel. En collaboration avec Google, nous avions remarqué cette lacune sur le marché du channel marketing, ainsi que le potentiel d'un programme capable d'offrir des capacités de marketing digital aux PME revendeurs de marques', explique Jan Sundelin, Directeur Général de TIE Kinetix. 'Nous avons remarqué que les revendeurs ne refusent pas d'adopter le marketing digital, ils peinent simplement à le faire eux-mêmes. Et si vous pouviez les aider ? Grâce à ce programme en collaboration avec Google, nous envisageons de grandes opportunités pour nos clients d'augmenter la demande et les ventes au travers leur réseau indirect de vente et distribution.'

'Nous souhaitons aider les entreprises du channel à faire la transition vers l'ère numérique. Le programme de Transformation Digitale offre un moyen simple de commencer. Il permet aux entreprises de tirer parti de la technologie Google et d'avoir du succès sur le Web' explique Floris van de Peppel, Strategic Partner Manager chez Google.

Pour en savoir plus à propos du programme et de comment participer, rendez-vous sur notre site Web.

À Propos de TIE Kinetix

TIE Kinetix vous aide à connecter, intégrer et accélérer tous les processus d'intégration des données, marketing, vente, logistique et finance afin d'être plus performant. Nos solutions vous offrent donc tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos déploiements et optimisations plus rapides et efficaces sur l'ensemble de votre supply chain et de votre réseau indirect de distribution.

Nos clients et partenaires profitent d'une technologie de pointe qui leur permet de se concentrer principalement sur le cœur de métier de leur entreprise. TIE Kinetix développe des solutions accessibles en cloud ou en licence, basées sur plus de 30 années d'expérience, et récompensées à plusieurs reprises. TIE Kinetix est une SAS présente aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie.

