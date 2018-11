TIE Kinetix: La Plateforme FLOW Partner Automation Reconnue par un Cabinet d’Études Indépendant

2 novembre 2018 -

à 8:00 CET - Breukelen, Pays-Bas

En tant que Strong Performer pour le Partner Relationship Management

TIE Kinetix (Euronext Amsterdam: TIE), leader en solutions cloud d'intégration des données B2B, d'e-commerce, de channel marketing, et d'analytique, annonce aujourd'hui que sa plateforme FLOW Partner Automation a été qualifiée de Strong Perfomer par le cabinet Forrester Research, Inc. dans son étude 'The Forrester Wave™: Partner Relationship Management, Q4 2018'

Selon l'étude, 'TIE Kinetix convient particulièrement bien aux entreprises dans les secteurs de la technologie et du commerce qui sont à la recherche de solutions PRM flexibles, facilement configurables, et intégrées.'

TIE Kinetix propose des solutions globales de Partner Relationship Management (PRM) avec une intégration avancée de la supply-chain. Depuis plus de 31 ans, TIE Kinetix fournit des solutions d'intégration de la supply-chain, d'e-commerce, et de marketing à des FEO (Fabricant d'équipement d'origine), entreprises manufacturières, et autres fournisseurs. L'entreprise se démarque notamment grâce à ses équipes hautement qualifiées et présentes à un niveau mondial, ainsi que grâce à sa plateforme mature et éprouvée qui connaît du succès dans l'industrie technologique, le commerce, les produits de grande consommation, et l'industrie du luxe.

La plateforme FLOW Partner Automation ne se limite pas au PRM et offre une structure tarifaire flexible, qui inclut un nombre illimité de partenaires et de contenu, ainsi que des mises à jour continues et la prise en charge de 44 langues. Au cours de la dernière année, la société s'est recentrée sur ses solutions principales, ce qui s'est traduit par un investissement accru dans le PRM. D'autres fonctionnalités ont été ajoutées dernièrement, telles que la gestion de fonds MDF (Fonds de Développement Marketing), la gestion de leads, un module de formation et de certification conforme à SCORM, et un système avancé d'enregistrement des opportunités selon le niveau du partenaire. De plus, TIE Kinetix développe d'autres fonctionnalités qui seront bientôt ajoutées à la plateforme.

Jan Sundelin, Directeur Général chez TIE Kinetix: 'Nous sommes ravis d'apprendre que Forrester Research qualifie notre plateforme FLOW Partner Automation de Strong Performer dans leur dernier rapport PRM Wave. Il s'agit de notre première entrée dans cette étude sur les solutions de PRM. Au cours des deux dernières années, nous avons développé et mis l'accent sur les compétences principales de notre plateforme FLOW, ce qui a largement porté ses fruits. Comme nous développons rapidement notre plateforme avec des fonctionnalités PRM, nous sommes impatients de voir nos clients et leurs communautés de partenaires accroître leur succès.'

TIE Kinetix se focalise sur l'optimisation du marketing et des ventes indirectes pour tous les types de partenaires, peu importe leur taille. Le PRM fait partie intégrante de notre vision qui consiste à faciliter le parcours client au travers de la supply-chain, grâce à des solutions qui optimisent les processus d'affaires interentreprises et les relations fournisseurs/partenaires.

'La plateforme FLOW Partner Automation peut facilement être intégrée avec tous les principaux systèmes et solutions ERP, CMS, CRM, et Sales Automation, afin de réduire encore plus les ressources nécessaires au Partner Relationship Management.' explique Jan Sundelin.

La plateforme FLOW est simple d'utilisation et entièrement automatisée pour les partenaires, ce qui permet aux clients de TIE Kinetix d'atteindre un taux d'adoption des partenaires de 50% supérieur à celui des autres entreprises du secteur.

