TIE Kinetix : reconnu dans le Guide Gartner 2019 des Applications de Partner Relationship Management (PRM)

28 mai 2019 -

Breukelen, Pays-Bas

TIE Kinetix désigné en tant qu'entreprise spécialisée en Fonctionnalités de Gestion End-to-End et en Plateformes d'Écosystème de Partenaires.

TIE Kinetix a été reconnu dans le Guide Gartner 2019 des Applications de Partner Relationship Management (PRM) en tant que fournisseur offrant des capacités de Gestion des partenaires End-to-End ainsi que des plateformes d'écosystèmes de partenaire. Cette inclusion dans le guide Gartner confirme la position de leader de TIE Kinetix sur le marché des applications PRM grâce à ses solutions complètes de gestion des partenaires qui s'intègrent de manière fluide dans les infrastructures IT existantes. Ces applications facilitent tous les aspects du processus d'achat et de vente par le biais de réseaux indirects et de la supply chain en permettant l'échange automatisé de données et une meilleure collaboration entre sociétés et partenaires.

Le marché des applications PRM a considérablement évolué au cours des 10 dernières années, et continue aujourd'hui à évoluer. Selon Gartner, 'la priorité des applications PRM a évolué vers une amélioration de l'expérience et de l'engagement des partenaires, un soutien de l'écosystème des partenaires, ainsi que vers les données intelligentes en temps réel.'

Avec sa plateforme FLOW Partner Automation, TIE Kinetix offre la solution de gestion des partenaires la plus complète. Par ailleurs, FLOW propose une plateforme d'écosystème digital de partenaires, une intégration simple avec les nombreux environnements IT existants, et un échange automatisé de données entre organisations et partenaires pour permettre une meilleure collaboration dans la supply chain et dans le réseau de vente indirecte. Avec 32 années d'expérience dans l'intégration de systèmes, TIE Kinetix offre une solution propriétaire sans dépendre de fournisseurs tiers pour effectuer une intégration avec n'importe quel système.

Les technologies de plateforme telles que FLOW Partner Automation facilitent la réception des données et documents en provenance de partenaires commerciaux, et permettent l'échange contrôlé et automatisé de ces documents. De telles plateformes ont le potentiel de briser les conventions en matière de gestion des partenaires et de collaboration dans la supply chain. Dans le paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent survivre par elles-mêmes. Au contraire, elles ont besoin de coopérer avec d'autres sociétés pour accroître leurs compétences et réussir en tant qu'écosystème de partenaires.

Jan Sundelin, CEO de TIE Kinetix: 'Nous sommes enthousiastes à l'idée d'être inclus dans le Guide Gartner 2019 des Applications de Partner Relationship Management. Ce rapport confirme notre vision pour la plateforme FLOW Partner Automation qui est de combiner des fonctionnalités de PRM avec une plateforme d'écosystème de partenaires qui s'intègre aisément aux systèmes et infrastructures existants de nos clients. Nous estimons que cette évaluation en tant que l'un des deux fournisseurs qui proposent à la fois des capacités de gestion des partenaires End-to-End et d'écosystème des partenaires témoigne de nos compétences et de notre vision perpétuelle qui consiste à digitaliser l'ensemble du parcours des partenaires. Nous sommes fiers que les 32 années d'expérience de TIE Kinetix dans les processus d'intégration complexes entre CRM, ERP, SCM, et logiciels de marketing automation, d'e-commerce, ou encore d'analytique, démontrent nos compétences uniques et la plus-value que nous pouvons apporter sur ce marché.'

Gartner, Inc., Market Guide for Partner Relationship Management Applications, Ilona Hansen, 8 Mai 2019

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne recommande aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les comptes rendus de recherche qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs scores ou autres nominations. Les comptes rendus de recherche publiés par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétés comme des exposés de faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à la présente recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une finalité particulière.

À Propos de TIE Kinetix

TIE Kinetix transforme la supply chain numérique en offrant des solutions logicielles globales et interconnectées. Ces solutions permettent de maximiser la rentabilité d'une entreprise en minimisant l'énergie nécessaire pour promouvoir, vendre, et distribuer en ligne à travers la supply chain et le réseau de vente indirecte.

Nos clients et partenaires profitent systématiquement de technologies de pointe basées sur 32 années d'expérience, et récompensées à plusieurs reprises. TIE Kinetix développe des technologies performantes pour que nos clients puissent se concentrer principalement sur le cœur de métier de leur entreprise. TIE Kinetix est une SAS présente aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie.

Pour plus d'information:

TIE Kinetix N.V.

Patrick van Boom

De Corridor 5d

3621 ZA Breukelen

Netherlands

T: +31-88-369-8000

E: info@TIEKinetix.com

W: www.TIEKinetix.com

Suivez Kinetix sur Twitter: https://twitter.com/TIEKinetix

Suivez Kinetix sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/TIE-Kinetix

Suivez Kinetix sur Facebook: https://www.facebook.com/TIEKinetix

FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE