Tiffany : Bernstein a abaissé sa recommandation

29/10/2019 | 16:29

Bernstein a abaissé sa recommandation sur Tiffany à performance en ligne tout en maintenant son objectif de cours à 120 dollars, après l'offre de LVMH à 120 dollars par action sur le joaillier de luxe américain.



Contrairement à plusieurs analystes, Bernstein ne croit pas que LVMH va poursuivre les négociations avec Tiffany avec une offre beaucoup plus élevée.



' Nous pensons que LVMH pourrait légèrement relever son offre de 120 dollars, peut-être jusqu'à un maximum de 130 dollars', a déclaré Bernstein.

Le bureau d'analyses a également noté que, avec Tiffany, LVMH se lance dans un défi plus difficile et encore plus grand, car la société basée à New York a besoin de nouveaux investissements pour développer et moderniser ses magasins.



Le courtier encourage donc les investisseurs à tirer le meilleur parti de la réaction favorable du marché, affirmant que la vente au niveau actuel constitue une proposition raisonnable en termes de risque / rendement.



