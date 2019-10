Tiffany : Credit Suisse relève son objectif de cours

28/10/2019 | 14:13

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Tiffany et relève son objectif de cours de 113 à 140 dollars, sur fond d'articles de presse selon lesquels LVMH proposerait de racheter le joaillier américain à un prix de 120 dollars par action.



Le bureau d'études souligne que le prix qui serait ainsi proposé représenterait une prime de 22% sur le cours de clôture de vendredi soir, et valoriserait les fonds propres de Tiffany à 14,6 milliards de dollars.



'Nous pensons que la valeur stratégique de cet actif est significativement supérieure à une telle offre, et que Tiffany déclinera rapidement la proposition initiale de LVMH', juge l'analyste, estimant que l'offre pourrait rapidement atteindre 140 dollars.



