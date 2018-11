Agenda economique du mercredi 28 novembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 08h45 Construction de logements / octobre - 11h30 Rapport TracFin sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - Climate Finance Day http://www.climatefinanceday.com, dans le cadre des Journées de la finance durable https://financefortomorrow.com BERLIN : - 08h00 Indice GfK du moral des ménages / décembre FRANCFORT : - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / octobre WASHINGTON : - 14h30 PIB / T3 (2e estimation) - 16h00 Ventes de logements neufs / octobre - 18h00 Discours de Jerome Powell devant l'Economic Club de New York LONDRES : - 17h30 Publication des résultats des tests de résistance des banques britanniques SOCIÉTÉS : PARIS : - Axa / journée investisseurs (communiqué à 08h45, conférence téléphonique à 15h) - Soitec / résultats du S1 (après Bourse) NEW YORK : - Tiffany / résultats du T3 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

