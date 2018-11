Les ventes de Tiffany déçoivent au troisième trimestre, le titre plonge

New York (awp/afp) - Le joaillier américain Tiffany plongeait mercredi à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels faisant état de dépenses moins élevées qu'anticipé des touristes chinois aux Etats-Unis et à Hong Kong et de ventes à magasins comparables inférieures aux anticipations.

Les ventes du joaillier ont avancé de 4%, à 1,01 milliard de dollars lors des trois mois achevés le 31 octobre et correspondant au troisième trimestre de son exercice fiscal 2018/2019, soit légèrement en-dessous des anticipations des analystes financiers qui étaient de 1,05 milliard de dollars.

Le bénéfice net du groupe a, dans le même temps, baissé de 5%, à 95 millions de dollars. Ajusté par action, la référence en Amérique du nord, il s'est affiché à 77 cents, comme prévu par les analystes.

A Wall Street, l'action Tiffany dévissait de 9,70% peu après l'ouverture.

La relative déception des marchés sur les ventes du groupe est notamment due à "des dépenses moins élevées qu'anticipé des touristes chinois aux Etats-Unis et à Hong Kong", a indiqué le patron du groupe, Alessandro Bogliolo, dans un communiqué.

En pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis, la Chine montre des signes inquiétants de ralentissement économique, qui se sont traduits au troisième trimestre par la plus faible croissance économique dans le pays depuis neuf ans.

Le secteur du luxe surveille particulièrement cette zone géographique, qui représente une part croissante de ses ventes.

Dans la région Asie-Pacifique, le groupe a fait état d'une "croissance solide en Chine mais de résultats mitigés ailleurs", dont une baisse des ventes en gros en Corée. A l'échelle régionale, la croissance des ventes a été de 4%, à 294 millions de dollars.

Dans les "Amériques", les ventes ont progressé de 5%, à 442 millions de dollars, aidées par des dépenses plus élevées des consommateurs locaux, mais partiellement affaiblies par un recul des dépenses attribuées aux touristes.

A l'échelle mondiale, les ventes à magasins comparables se sont par ailleurs établies sous les anticipations des analystes financiers.

"Le taux de croissance (des ventes) s'est affaibli en comparaison avec les précédents trimestres pour grande partie car le groupe est en train de chevaucher sa période de reprise de l'an dernier", a analysé Neil Saunders, analyste pour GlobalData Retail.

Le groupe a aussi indiqué que sa prévision de bénéfice ajusté par action pour son année fiscale, revue à la hausse au trimestre précédent, restait inchangée.

