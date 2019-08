TIFFANY & CO : les profits plus élevés qu'anticipé malgré des revenus en berne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tiffany & Co a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre de son exercice, le joaillier new new-yorkais a dégagé un bénéfice net en baisse de 6% à 136 millions de dollars, soit 1,12 dollar par action. Le consensus FactSet s’élevait à 1,04 dollar. Les revenus ont baissé de 3% à 1 milliard de dollars contre un consensus de 1,06 milliard. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont reculé de 3% à taux de change constants en raison d'une chute des achats des touristes. Le marché visait -1,3%.Tiffany & Co a confirmé ses prévisions annuelles. Il cible une croissance du bénéfice par action située entre 0% et 5%. Les ventes à surface comparable sont attendues inchangées.