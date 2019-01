TIFFANY & CO : n'a pas passé de bonnes fêtes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quand le touriste chinois tousse, le luxe s'enrhume. Pénalisé par la faiblesse des dépenses des touristes chinois, Tiffany a vu ses ventes reculer lors de la période de Noël, très importante pour le secteur. Sur la période de deux mois close fin décembre, le joaillier new-yorkais a accusé un repli de ses ventes d'1%. Dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an, la baisse atteint 2%. Pour le trimestre qui s'achèvera fin janvier, le consensus FactSet table sur un chiffre d'affaires net de 1,37 milliard de dollars, ce qui implique une hausse de 2,8% des ventes.Tiffany a justifié ces mauvais chiffres par la faiblesse des achats des touristes Chinois et une demande molle des clients américains et européens.Pour l'exercice complet, Tiffany prévoit une hausse de ses ventes nettes de 6% à 7%, alors que le consensus, de 4,5 milliards, induit une progression de 7,8%.En termes de résultats, Tiffany vise désormais un bénéfice net par action dans le bas de la fourchette comprise entre 4,65 et 4,80 dollars. Wall Street attend 4,77 dollars.