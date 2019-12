TIFFANY & CO : rate le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tiffany & Co a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le joailler américain en passe d'être racheté par LVMH a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 78,4 millions de dollars, ou 65 cents par action, contre 94,9 millions, ou 77 cents par action un an plus tôt. Le consensus FactSet tablait sur 87 cents. Le chiffre d'affaires net est resté globalement stable à 1,015 milliard de dollars, alors que les analystes attendaient 1,037 milliard. Les ventes dans la région Amérique ont reculé de 4% à 423 millions mais progressé de 19% au Japon à 169 millions.Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an sont restées stables alors que le consensus visait une hausse de 1,1%.