Tiffany & Co. : bénéfice trimestriel en repli de 12%

Tiffany & Co. a publié un bénéfice trimestriel en repli, le joaillier haut de gamme américain ayant été frappé par une baisse des dépenses des touristes étrangers.



Le bénéfice net de Tiffany est tombé à 125 millions de dollars, ou 1,03 dollar par action, au cours du premier trimestre qui c'est terminé le 30 avril, contre 142 millions de dollars, ou 1,14 dollar par action, il y a un an sur la même période.



Les ventes nettes ont reculé de 3% à 1 milliard de dollars, avec des chiffres en comparable en baisse de 5%. Sur le continent américain, les ventes nettes ont diminué de 4%. Les ventes dans la région Asie-Pacifique ont diminué de 1% et 4% en Europe.



La marge brute est également tombée à 61,7%, contre 63% il y a un an.

Citant 'la solidité financière', Tiffany a annoncé un dividende trimestriel de 0,58 dollar par action, en hausse de 5%.



