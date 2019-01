Tiffany affecté par une baisse des achats de clients chinois

New York (awp/afp) - Le joaillier Tiffany a prévenu vendredi que sa performance financière pour l'exercice fiscal 2018/19 allait être affectée par une baisse des ventes lors des fêtes, due à de moindres dépenses de touristes chinois et une demande "molle" en Europe et aux Etats-Unis.

La maison américaine repose beaucoup, comme d'autres grands noms du luxe et de la distribution, sur les clients chinois pour compenser une relative désaffection pour ses pendentifs, bracelets et bagues dans les Amériques et en Europe.

Lors des mois de novembre et décembre, période cruciale des fêtes de fin d'année, les ventes à magasins comparables ont diminué de 2%, tandis que les ventes nettes ont reculé de 1% sur un an à 1,04 milliard de dollars, selon un communiqué. L'entreprise tablait jusqu'à présent sur des hausses, quoique modestes.

Elle attribue cette contre-performance à de moindres dépenses de la part des touristes chinois à travers le monde, et à une demande "molle" dans les Amériques et en Europe.

Ces vents contraires sont, selon Tiffany, le résultat d'"événements externes, des incertitudes et de la volatilité des marchés financiers".

Tirant les conséquences de cet environnement défavorable, Tiffany a revu à la baisse ses objectifs financiers pour cet exercice fiscal devant se clôturer le 31 janvier.

Le joaillier vise désormais un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, "dans le bas de la fourchette" de 4,65 à 4,80 dollars fournie précédemment, pour une hausse des ventes de l'ordre de 6 à 7%. Ces dernières devaient augmenter d'environ 8 à 9%.

Pour l'exercice fiscal 2019/2020 devant démarrer le 1er février, Tiffany explique qu'il va être affecté par le dollar fort et table par conséquent sur une hausse des ventes de seulement 4% maximum et une augmentation d'environ 5% de son bénéfice.

Toutefois, "nous estimons que Tiffany est sur la bonne voie pour améliorer ses ventes, ses marges, son bénéfice et sa trésorerie disponible sur le long terme", assure le PDG Alessandro Bogliolo, cité dans le communiqué.

A Wall Street, le titre gagnait 3,71% vers 16H15 GMT.

afp/rp