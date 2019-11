Tiffany and Co : en baisse, un broker passe à 'conserver'

08/11/2019 | 16:49

Le titre Tiffany & Co s'affiche en baisse de -0,3% ce vendredi, pénalisé par une analyse de Jefferies, qui annonce ce jour revoir à la baisse sa recommandation sur le titre, passant à 'Conserver'.



'Compte tenu de l'offre de LVMH sur Tiffany & Co, nous n'entrevoyons qu'un potentiel limité pour des offres concurrentes, et nous pensons que LVMH n'ira pas, de manière substantielle au-delà, des conditions proposées', retient le broker.



La cible de Jefferies, 110 dollars, ne laisse pas entrevoir de potentiel de hausse, bien au contraire, comparé à un cours actuel de l'ordre de 125 dollars.





