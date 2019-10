Tiffany : confirme une offre "non sollicitée" à 120 dollars par action de LVMH

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le joailler américain Tiffany a annoncé lundi qu'il examinait l'offre "non sollicitée" et "non contraignante" du groupe de luxe LVMH, précisant que les deux groupes "n'étaient pas en discussions".

Tiffany a également précisé que cette offre s'élevait à 120 dollars par action en numéraire.

Le groupe américain "examine attentivement la proposition, avec l'aide de conseillers financiers et juridiques indépendants, afin de déterminer les mesures qu'il juge dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires", a expliqué joaillier dans un communiqué. Le groupe a recommandé à ses actionnaires de ne pas agir avant qu'il puisse étudier l'offre.

LVMH a confirmé lundi avant l'ouverture de la Bourse de Paris avoir engagé "des discussions préliminaires" en vue d'une "éventuelle opération" sans apporter davantage de commentaire.

A la suite du communiqué de Tiffany, l'action du joaillier accroît ses gains dans les transactions de préouverture à Wall Street, bondissant de 33% à 130,85 dollars.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

