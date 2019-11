Tiffany : demande à LVMH de relever son offre, jugée trop faible

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Tiffany & Co. juge insuffisante l'offre d'achat de LVMH et souhaite obtenir un prix plus élevé, rapporte Reuters mercredi en citant des sources proches du dossier.

Le conseil d'administration du joaillier américain estime que la proposition de 14,5 milliards de dollars présentée par le groupe français est trop faible pour servir de base à des négociations, ajoute l'agence de presse.

Tiffany serait en revanche près à ouvrir ses comptes à LVMH pour des travaux de due diligence si l'offre était revue en hausse. Aucun des deux groupes n'a donné suite aux demandes de réaction dans l'immédiat.

-Stephen Nakrosis, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela)

