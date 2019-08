Tiffany : des velléités de développement sur le marché indien

07/08/2019 | 15:41

Tiffany a fait part mercredi de son intention de se lancer sur le marché indien par le biais d'une co-entreprise avec une filiale du conglomérat local Reliance.



Le joaillier américain indique avoir formé une 'joint-venture' avec Reliance Brands, qui détient notamment le magasin de jouets londonien Hamleys, en vue de l'ouverture de nouveaux magasins dans le pays.



Le groupe explique qu'il prévoit d'ouvrir une première boutique à Delhi d'ici à la fin de l'année, puis une seconde à Mumbai dans la seconde moitié de l'année prochaine.



Dans un communiqué, Tiffany dit vouloir capitaliser sur la force de son image et la célébrité de sa marque sur ce marché émergent du luxe.



Tiffany exploite plus de 320 boutiques dans le monde, dont 80 en Asie-Pacifique.



