Tiffany : discussions confirmées par LVMH

28/10/2019 | 10:49

Suite à des récentes rumeurs de marché, LVMH confirme avoir engagé des discussions préliminaires concernant une éventuelle opération avec Tiffany, précisant qu'il n'y a aucune certitude à ce stade qu'elles puissent aboutir à un accord.



'Si LVMH parvenait à s'emparer du groupe américain, il deviendrait un concurrent plus sérieux du suisse Richemont, spécialisé sur la joaillerie et les montres', réagit Aurel BGC, pointant aussi la volonté du Français de renforcer sa présence aux Etats-Unis.



