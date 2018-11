Tiffany : en ligne avec les attentes au 3e trimestre

28/11/2018 | 13:19

Tiffany publie pour son troisième trimestre comptable (clos fin octobre) un bénéfice net en repli de 5% à 95 millions de dollars, soit 77 cents par action, un BPA conforme à l'estimation moyenne des analystes.



Le joaillier new-yorkais a vu sa marge brute progresser de 0,7 point à 62,2% pour des revenus en hausse de 4% à un milliard de dollars, avec une croissance de 5% hors effets de changes (+3% à surface comparable).



Pour l'ensemble de l'exercice, Tiffany confirme tabler sur un BPA entre 4,65 et 4,80 dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la plage à un chiffre, en publié comme à taux de changes constants.



