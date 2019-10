Tiffany : entouré pour ses discussions avec LVMH

28/10/2019 | 14:57

Tiffany flambe de 28% sur les premiers échanges à Wall Street, après la confirmation par LVMH de discussions préliminaires concernant une éventuelle opération avec le joaillier new-yorkais, suite à des récentes rumeurs de marché.



Credit Suisse souligne que le prix offert de 120 dollars par action, avancé par la presse, représenterait une prime de 22% sur le cours de clôture de vendredi soir, et valoriserait les fonds propres de Tiffany à 14,6 milliards de dollars.



'La valeur stratégique de cet actif est significativement supérieure à une telle offre, et Tiffany déclinera rapidement la proposition initiale de LVMH', pense l'analyste, estimant qu'elle pourrait rapidement atteindre son nouvel objectif de cours de 140 dollars.



