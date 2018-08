Tiffany : fourchette cible de BPA annuelle relevée

28/08/2018 | 14:01

Tiffany table désormais un BPA entre 4,65 et 4,80 dollars cette année, contre 4,50 à 4,70 dollars en fourchette cible précédente, pour une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la plage à un chiffre, en publié comme à taux de changes constants.



Le joaillier publie pour son deuxième trimestre comptable (clos fin juillet) un bénéfice net en croissance de 26% à 145 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action, un BPA battant d'une quinzaine de cents le consensus.



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle reculer de 1,5 point à 17,8% pour des revenus en hausse de 12% à 1,1 milliard de dollars, dont une croissance de 11% hors effets de changes (+7% à surface comparable).



